FNs hovedforsamling tar til orde for palestinsk stat

Vedtaket gir også uttrykk for «ufravikelig støtte, i tråd med folkeretten, for en tostatsløsning for Israel og Palestina». FN-forsamlingen tar også til orde for et høynivåmøte ledet av Frankrike og Saudi-Arabia i juni neste år for å blåse nytt liv i den diplomatiske prosessen for å realisere en tostatsløsning.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman sa tirsdag at de ønsker å lede en konferanse om en palestinsk stat til sommeren.

Vedtaket i FNs hovedforsamling fikk 157 stemmer. USA og Israel var blant de åtte landene som stemte mot forslaget. I tillegg avsto sju medlemmer fra å stemme.

I vedtaket sier forsamlingen at de to statene skal «leve side om side i fred og sikkerhet innenfor anerkjente grenser, basert på grensene før 1967».