New York Times: Israel bygger baser sentralt i Gaza

Byggingen tyder på at Israel har planer om å bli værende i det palestinske området, ifølge avisen, som har analysert en rekke satellittbilder og videoer for å få innsikt i hva som foregår.

USAs utenriksdepartement sier de ikke kan bekrefte opplysningene, men uttrykker bekymring for at Israel planlegger for en langvarig tilstedeværelse i Gaza. Departementet understreker også at hvis rapporten stemmer, så handler Israel i strid med en rekke prinsipper som utenriksminister Antony Blinken tidligere har kommet med.

– Det kan ikke bli noen reduksjon av Gazas territorium. I tillegg kan det ikke bli noen tvangsforflytninger av palestinere fra deres hjem, sier departementets talsmann Vedant Patel tirsdag.

New York Times har sitert en talsmann for det israelske militæret som sier at arbeidet som foregår på bakken, blir utført av operasjonelle grunner, og at bygningene kan rives på kort tid.