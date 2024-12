EU åpner for mer ulvejakt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Representanter fra landene har stemt for et forslag som ble lagt fram av EU-kommisjonen i september. Formålet er å øke vernet av buskap. Regjeringen har tidligere varslet at den støtter forslaget.

Gråulven var nesten utryddet i Europa for et århundre siden, men antallet har økt betydelig og er nå oppe i drøyt 20.000. Det har ført til motstand og demonstrasjoner fra bønder som frykter tap av buskap.

Å redusere vernestatusen til «beskyttet» tillater at jakten gjenopptas under strenge retningslinjer, noe ulveforkjempere frykter kan føre til at mange blir drept.

Kommisjonen som har behandlet forslaget, opplyser at endringen trer i kraft om tre måneder, med mindre minst en tredel av medlemmene motsetter seg dette.

