Blinken: Nato må forberede seg godt på årene som kommer

Blinken kom med uttalelsen på vei inn til møte med Natos generalsekretær Mark Rutte under alliansens utenriksministermøte, som pågår i Brussel tirsdag og onsdag.

– Vi står overfor et avgjørende øyeblikk for alliansen for å sikre at vi er godt forberedt på året som kommer, sa Blinken.

Ha la til at han deler Ruttes bekymring over slagmarken i Ukraina samt Russlands angrep på Ukrainas energiforsyning.

Les også: Lars West Johnsen: Israel har gjort sitt for å begrave dem for alltid

Les også: Bunaden kommer på eksklusiv verne-liste (+)

Les også: Engangskoppene skal vekk: – Oslo bør bli best i klassen (+)