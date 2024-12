Tusenvis protesterer i Tbilisi for femte kveld på rad

Protestene er rettet mot regjeringens beslutning om å sette forhandlingene om EU-medlemskap på vent i fire år. De andre kveldene har det vært sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti, og mandag kveld ble det meldt om et stort politioppbud ved Georgias nasjonalforsamling.

I Berlin understreker regjeringen at Tyskland fortsatt vil ha Georgia inn i EU.

– Vi følger utviklingen med bekymring. De massive protestene vi har sett de siste dagene, viser veldig klart at mange mennesker i Georgia fortsatt ønsker en framtid i EU, sier Sebastian Fischer, talsmann for den tyske regjeringen.

– Ingen revolusjon

Det er Georgias opposisjonspartier som står bak protestbølgen mot regjeringen og statsminister Irakli Kobakhidze.

Han varslet torsdag i forrige uke at medlemskapsforhandlingene med EU settes på vent fram til 2028. Mandag holdt han en pressekonferanse der han understreket at det ikke blir noen «revolusjon» i Georgia. Han anklaget også opposisjonen for å ville starte et EU-vennlig opprør finansiert fra utlandet etter modell fra Ukraina.

Statsministeren, som anklages for å stå i spissen for en mer russiskvennlig regjering, avviste også å forhandle med opposisjonen.

– Europeisk integrasjon fortsetter

Han hevdet dessuten at Georgias bestrebelser på å sikre europeisk integrasjon ikke er utsatt, men kommer til å pågå for fullt, uten å si noe om hva det innebærer.

Regjeringen anklager opposisjonen for å ville trekke Georgia inn i en krig med Russland. Opposisjonen mener på sin side at regjeringen er altfor samarbeidsvillig når det gjelder den mektige naboen i nord, som også støtter to georgiske utbryterregioner.

Nylig var det valg på ny nasjonalforsamling i Georgia, som det sittende regjeringspartiet, Georgisk drøm, vant. Valget er omdiskutert.

