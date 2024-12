Dansk politi: 32 voldssaker med innleide svensker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tallet kommer fram i en sammenstilling politiet har overlevert til Folketinget, skriver Politiken.

Sakene strekker seg fra midten av april til begynnelsen av november i år. To av dem er avsluttet. I den ene saken ble en 16 år gammel gutt sist uke dømt til fem og et halvt års fengsel for drapsforsøk i København.

– De er et urovekkende høyt tall, sier den danske kriminologen David Sausdal ved Københavns universitet.

Mens det tidligere ga status i gjengene å utføre vold, settes det nå i stadig større grad ut på kontrakt.

– I stedet for å risikere at du selv blir pågrepet, betaler du 16 år gamle Ahmed eller Adam for å gjøre det risikable og skitne arbeidet, sier Sausdal.

