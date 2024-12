EU: Vold mot demonstranter i Georgia vil få konsekvenser

På sin første dag i sin nye jobb besøkte hun søndag Ukraina sammen med den nye EU-presidenten António Costa.

Her kommenterte hun situasjonen i Georgia, hvor det natten i forveien var store protester og sammenstøt mellom politi og demonstranter for tredje natt på rad.

– Det er åpenbart ikke akseptabelt å bruke vold mot fredelige demonstranter, sa Kallas.

Hun la til at dette vil få konsekvenser for forholdet mellom EU og Georgia.

Bakgrunnen for uroen i Georgia er at landets statsminister Irakli Kobakhidze sa at han ville legge samtaler om EU-medlemskap på is.

Ifølge Georgias innenriksdepartement er 27 demonstranter, 16 politifolk og én journalist innlagt på sykehus etter sammenstøtene lørdag kveld og natt til søndag i hovedstaden Tbilisi.

Politiet brukte vannkanoner og tåregass mot demonstrantene – og noen av dem skal ha kastet stein.

Les også: Georgias president vil nekte å gå av – tusenvis demonstrerer igjen i Tbilisi

Les også: EU-parlamentet krever omvalg i Georgia