Valg på Island – ligger an til regjeringsskifte

Bakgrunnen for valget er at statsminister Bjarni Benediktssons samlingsregjering gikk av i midten av oktober, som følge av intern strid.

Meningsmålinger tidligere denne måneden viste at Sosialdemokratene lå best an med 22 prosents oppslutning. Nest størst var høyreliberale Gjenreisning (Vidreisn) som har klatret kraftig på målingene.

Begge disse partiene er for EU-medlemskap, og det spekuleres på om valget vil utløste en ny EU-debatt på Island.

De første valglokalene på Island åpnet klokka 9 lokal tid, noe som vil si klokka 10 i Norge. På grunn av uvær og mye snø var det i forkant varslet at valget kunne bli utsatt enkelte steder. Flere valglokaler har utvidet åpningstidene sine.

På samme måte som i mange andre land rundt om i verden har prisstigning, høye renter og andre økonomiske utfordringer ført til misnøye med den sittende regjeringen på Island.