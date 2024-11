Trudeau på besøk hos Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trudeau landet på flyplassen i Palm Beach fredag. Etterpå ble Trudeau sett smilende idet han forlot et hotell i West Palm Beach, før han deretter ble kjørt i eskorte til Trumps eiendom Mar-a-Lago.

Besøket var ikke kunngjort på forhånd og verken Trudeaus kontor eller representanter for Trump har svart på spørsmål rundt besøket.

Men senere uttalte en canadisk tjenesteperson at Trudeau skulle spise middag med den påtroppende presidenten.

Mandag varslet Trump at han vil innføre 25 prosent toll på alle produkter som USA importerer fra Canada og Mexico, samt 10 prosent toll på alle produkter som USA importerer fra Kina. Tollen skal vare til de tre landene hindrer narkotika, spesielt fentanyl, og migranter fra å ende opp i USA, uttalte den påtroppende presidenten.

Tjenestepersoner fra de tre landene har advart om at en så omfattende toll kan skade alle landene involvert, inkludert USA selv, ved at inflasjon kan øke og at arbeidsmarkedet blir skadelidende. Trudeau har tidligere kommentert Trumps tollutspill.

– Når Donald Trump kommer med slike uttalelser, så innebærer det at han planlegger å gjennomføre planene. Det er det ingen tvil om, sa Trudeau denne uken.

