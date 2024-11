Opprørere skal ha tatt kontroll over flyplassen i Aleppo

Samtidig har opprørerne, som ledes av jihadistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS), tatt kontroll over strategisk viktige byer i Aleppos naboprovinser Idlib og Hama, opplyser eksilgruppa SOHR tidlig lørdag kveld.

SOHR holder til i London og har ved hjelp av sitt kildenettverk i Syria rapportert fra borgerkrigen i en årrekke.

Et øyevitne opplyste tidligere lørdag til nyhetsbyrået AP at regjeringsstyrker fortsatt befant seg på byens flyplass og ved et militærakademi. Men de fleste av president Bashar al-Assads styrker har forlatt byen etter at opprørerne møtte lite motstand da de rykket inn i Aleppo fredag, ifølge øyevitnet.

Syrisk-kurdiske styrker holder stand i to nabolag, skriver nyhetsbyrået AP.

