AUF-leder Gaute Skjervø: – Ap har godt av fornyelse

Det er knyttet stor spenning til nominasjonsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti lørdag. Men hovedpersonen selv, Trond Giske, har både i forkant av møtet og i timene før valget, vært rolig som skjæra på tunet.

– Giske rusler rundt her og snakker med folk. Ser avslappet og rolig ut, forteller Dagsavisens politiske kommentator Jo Moen Bredeveien, som er til stede på Scandic hotell Hell.

Han rapporter fra lokalet at i ventetiden før voteringen henger pressen på Trond Giske som fluer.

Trond Giske fikk ikke gå i fred i forkant av voteringen lørdag. (Jo Moen Bredeveien)

– Ap har godt av fornyelse

AUF-leder Gaute B. Skjervø er selv medlem i Trøndelag Ap, og skulle egentlig deltatt på dagens nominasjonsmøte. Han er imidlertid nettopp blitt far, og er hjemme i fødselspermisjon.

– Jeg vil gratulere Bente Estil og Vebjørn Gorseth med topplassene for Ap i Nord-Trøndelag, skriver han i en sms til Dagsavisen.

– Partiet vårt har godt av fornyelse, og sammen med Bente er Vebjørn med sin tyngde fra AUF og fagbevegelsen et bra ansikt på et fornyet Arbeiderparti som har vilje og kraft til å omfordele pengene og makta i Norge mer rettferdig.

På spørsmål om Giske, svarer han:

– Min holdning til nominasjonsprosessen i Trøndelag Ap godt kjent og jeg har ingen ytterligere kommentar til det.

AUF-lederen har i forkant av møtet krevd at ledelsen i Ap setter en stopper for Trond Giskes fremferd i Trøndelag og sagt at Giske ville blitt ekskludert fra AUF.

– Det handler om måten Trond Giske og hans allierte oppfører seg på i Arbeiderpartiet. Vi er nødt til å oppføre oss med folkeskikk. Nå bryter de alle regler for hva som er ok måte å oppføre seg på i Arbeiderpartiet. Og jeg etterspør: Hvor er de voksne som nå sier at denne måten å oppføre seg på, den er ikke grei? sa Skjervø ifølge TV 2.

Til NRK uttalte han:

– Jeg er så lei av å snakke om Trond Giske fordi han setter seg selv foran partiet. Det har han gjort i lang tid. Det må ta slutt, og noen voksne er nødt til å si at dette finner vi oss ikke i.

Og i et debattinnlegg i Nettavisen skriver AUF-lederen at «det er trist å se hvordan ett enkeltmenneske kan gjøre så stor skade på et parti».

I et ferskt intervju med Dagsavisen svarer Giske slik på hva han tenker om Skjervøs uttalelser om ham:

– Jeg har lært meg å håndtere den typen av angrep. Men jeg synes ikke noe om det.

Kjerkol tapte kampen

Noen timer før voteringen om Sør-Trøndelag sin nominasjonsliste, og vi fikk svaret på om Giske ble stemt fram, var det altså stortingsrepresentant og eksstatsråd Ingvild Kjerkol sin politiske karriere som skulle avgjøres.

Hun tapte lørdag kampen mot Bente Estil om førsteplassen på stortingslisten til Nord-Trøndelag Aps valgkrets.

Bente Estil og Ingvild Kjerkol under nominasjonsmøtet til Nord-Trøndelag Arbeiderparti på Scandic Hell hotell Stjørdal. (Javad Parsa/NTB)

«Fotografene flokket seg om Kjerkol mens stemmene ble talt opp. Hun smilte tappert. Også da resultatet ble lest opp, og det ble klart at hun hadde tapt med klar margin, med 45 mot 81 stemmer. Applausen runget i salen, men ikke for Ingvild Kjerkol», skriver Dagsavisens politiske kommentator Jo Moen Bredeveien, og konkluderer.

«Slik endte et vondt år for Kjerkol.»

Ba Giske trekke seg

Bare timer før nominasjonskampen i Sør-Trøndelag ber Ap-statsrådene Tore O. Sandvik og Karianne Tung Trond Giske om å vike førsteplassen for Per Olav Hopsø. Det skriver NTB.

– Nå har du sjansen, Trond. Til å være både veldig snill og lagspiller, skriver Sandvik i et åpent innlegg på Facebook lørdag formiddag, skriver Adresseavisen.

Klima- og miljøminister og tidligere fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik ber Trond Giske overlate førsteplassen i nominasjonskampen til rivalen Per Olav Hopsø. (Javad Parsa/NTB)

– Jeg kan ikke med god samvittighet sitte stille og se på at dette skjer med mitt Arbeiderparti, skriver digitaliseringsminister Karianne Tung på samme plattform et par timer senere.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) ber også Giske om å tre til side. (Terje Pedersen/NTB)

Sandvik er tidligere mangeårig fylkesordfører i Trøndelag og har tidligere i høst tatt til orde for at førsteplassen på Sør-Trøndelag Aps stortingsliste neste år bør være Per Olav Hopsø.

Trond Giske ligger klart best an til å vinne kampen mellom de to, men Sandvik ba ham heller slippe rivalen fram og selv gå for tredjeplassen på stortingslisten. Han mener Hopsø vil være den mest samlende for partiet.

– Så kan også jeg telle og ser at Trond har samlet støtte i Trondheim, Malvik, Røros og Oppdal. Men Arbeiderpartiet er et lag, og sosialdemokratiet er et lagspill, skriver Sandvik.

Opptakten til nominasjonsmøtet, var også mildt sagt turbulent. Blant annet meldte Ap-representant Trude Basso seg ut av partiet i protest, og ti lokallagsledere i Trondheim Ap kom med kraftig kritikk mot Trond Giske og hans støttespillere.

I et brev sendt til pressen, uttrykker lokallagslederne at partilagenes forslag til delegater har blitt neglisjert og overkjørt av flertallet, ledet av Trond Giske og Nidaros Sosialdemokratisk Forum. Uttalelse ble gjengitt i TV 2, Nidaros og Adresseavisen.

