Halve Aleppo by under jihadist-kontroll, ifølge SOHR

– Halve Aleppo by er nå under kontroll av Hayat Tahrir al-Sham og allierte fraksjoner, sa leder Rami Abdulrahman i den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) til det franske nyhetsbyrået AFP natt til lørdag.

Han la til at «det har ikke funnet sted noen kamper, ikke et eneste skudd har blitt avfyrt, ettersom regimets styrker trakk seg tilbake».

En militærkilde sa til nyhetsbyrået Reuters tidligere på natten at syriske myndigheter har stengt flyplassen i Aleppo. Meldingene kom etter at syriske opprørere som kjemper mot president Bashar al-Assad, tidligere fredag sa at de har nådd sentrum av byen.

Videre sa tre militærkilder at den syriske hæren har stengt alle veier inn til Aleppo by. Ifølge kildene trakk syriske regjeringsstyrker seg tilbake fra områder der opprørere har gått inn.

Ifølge to syriske militærkilder er det ventet nye militære forsyninger fra Russland til den russiske flybasen Hmeimim nær kystbyen Latakia innen 72 timer.

Aleppo er Syrias nest største by og ligger i provinsen ved samme navn, nordvest i Syria.

Onsdag ledet den ytterliggående opprørsgruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og allierte fraksjoner en sjokk-offensiv mot regjeringskontrollerte områder. Jihadistene og opprørerne har møtt tilsynelatende lite motstand idet de har rykket inn i byen for første gang siden 2016. Ifølge SOHR er minst 255 mennesker drept i kampene.