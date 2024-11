Tekgiganter ut mot australsk forbud mot sosiale medier

Kinesiskeide Tiktok hevder loven kan sende ungdommer i Australia til mørkere og utrygge deler av internett.

– Fremover er det utrolig viktig at den australske regjeringen jobber med industrien for å fikse problemene som skapes av denne forhastede loven. Vi ønsker å jobbe sammen for å trygge tenåringer og redusere de påfølgende skadene av denne loven for alle australiere, skriver det sosiale mediet i en uttalelse.

Den australske regjeringen har lenge varslet en ny lov for å begrense barn og unges bruk av sosiale medier, men forslaget ble først behandlet i nasjonalforsamlingen forrige uke. Både i underhuset og senatet ble loven vedtatt med god margin. Den er den første av sitt slag i verden.

Meta: Bekymret for prosessen

Facebook-eier Meta stiller spørsmål ved prosessen, som de kaller forhastet.

– Naturligvis respekterer vi lovene som er vedtatt i den australske nasjonalforsamlingen. Vi er imidlertid bekymret for prosessen som førte til at loven ble så raskt vedtatt, uten at bevisene vi la fram ble vurdert, sa en talsperson til Reuters etter at loven ble vedtatt.

Snapchat-eier Snap sier i en uttalelse at det fortsatt gjenstår mange ubesvarte spørsmål knyttet til loven.

– Ikke informert

Sunita Bose, som er sjef i Digital Industry Group, en interesseorganisasjon for teknologiselskaper i Australia, sier at ingen har klargjort hvordan loven kommer til å fungere i praksis.

– Plattformene er ikke blitt informert ordentlig om hva som forventes av dem, sier hun.

I januar skal det settes i gang testprosjekter for å finne ut av hvordan loven skal håndheves. Plattformene har frist til november 2025 for å finne ut av hvordan de skal innføre aldersbegrensningen.

Dersom de ikke klarer å hindre barn under 16 år fra å ha kontoer etter dette, vanker det bøter på opptil 50 millioner australske dollar, som tilsvarer om lag 360 millioner kroner.

