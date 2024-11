Laos forbyr visse typer brennevin etter turist-dødsfall

Ifølge nettsiden Smartraveller, som blir drevet av australske myndigheter, har Laos nå forbudt omsetning av Tiger Vodka og Tiger Whisky.

Seks unge turister – to danske, to australske, en amerikansk og en britisk – ble nylig syke og døde etter et opphold i Laos. De seks bodde på et hostell i Vang Vieng, der det ble servert gratis alkohol.

Dødsårsaken til de seks er ikke endelig fastslått, men det mistenkes at de ble metanolforgiftet etter å ha drukket alkohol på stedet.

Eieren og sjefen for hostellet er pågrepet, mistenkt for å ha servert sprit som var hjemmelaget.

Les også: Her trener på krig i Oslo: – Vi tar soldatene inn i det ukjente (+)

Les også: Sjokkert over regjeringen: – De er fraværende (+)

Les også: Ekspert om ny Trump-effekt i Nato: – Det er min store frykt (+)