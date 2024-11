Inflasjonen i eurosonen økte igjen

Analytikere fra finansselskapet Morningstar hadde på forhånd ventet at inflasjonen skulle stige til 2,4 prosent.

I oktober landet inflasjonen på 2 prosent, som var en liten økning fra 1,7 prosent måneden før. Inflasjonsmålet til Den europeiske sentralbanken (ESB) er på 2 prosent.

– ESB skulle nok helst ønske at inflasjonen kom enda litt raskere ned, slik at de kunne fortsette med rentekutt uten å være bekymret for inflasjonen, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge i en kommentar til NTB.

I EU-kommisjonens prognose for 2025 ventes det at inflasjonen i eurosonen kommer til å synke til 2,1 prosent. Den økonomiske veksten er ventet å øke noe, til 1,3 prosent.

ESB har siden juni kuttet styringsrenta tre ganger. Den ligger nå på 3,25 prosent. Årets siste rentebeslutning offentliggjøres 12. desember.

Knudsen tror at det da kan bli nok et kutt, noe som kan være med på å senke renta i Norge.

– Det ligger fortsatt an til minst ett rentekutt i Europa i desember med disse tallene. For Norge og norske låntakere er det slik at jo lavere renten er i Europa, jo enklere blir det for Norges Bank å senke renten her, sier han.

