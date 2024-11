Skeptisk til at våpenhvile vil lede til fred

Tidligere denne uka ble det kjent at USA og Frankrike har fremforhandlet en våpenhvile mellom Israel og Hizbollah-militsen i Libanon.

Israel innledet en bombeoffensiv mot Hizbollahs kjerneområder i Libanon 23. september og satte senere inn bakkestyrker. Offensiven kom etter at de to partene hadde skutt på hverandre over grensen i over ett år etter at Hizbollah trappet opp angrepene mot Israel i sympati med Hamas på Gazastripen.

Avtalen om våpenhvile trådte i kraft klokka 3 natt til onsdag denne uka.

– Denne er utformet for å være en permanent slutt på kampene, sa Biden da.

Er skeptisk til avtalen

Midtøsten-ekspert Kai Kverme i Landinfo sier at det er riktig at intensjonen med avtalen er at den skal lede fram til en permanent avtale for å hindre fremtidige kamphandlinger mellom Hizbollah og Israel.

Hizbollah er en sjiamuslimsk islamistbevegelse fra Libanon, som også har en væpnet fløy. Bevegelsen ble grunnlagt i 1982 og har de siste tiårene blitt en av de viktigste aktørene i libanesisk politikk.

– Hizbollah har allerede vært ute og sagt at de ikke vil la seg avvæpne, som jo er et hovedfundament i denne avtalen. Det er derfor all grunn til å være skeptisk til om denne avtalen vil lede fram til en varig fred eller våpenhvile, mener han.

Han mener at dersom dette skal bli en varig våpenhvile må alle punktene i avtalen bli realisert, og det må bli valgt en president i Libanon, slik at en styringsdyktig regjering kan dannes.

– Det er denne gangen en mekanisme på plass for å overvåke implementeringen av denne avtalen, motsatt i 2006 da FN-resolusjon 1701, som denne avtalen er sentrert rundt, ble vedtatt. Det er også uttrykkelig slått fast at den libanesiske staten skal ha våpen-monopol i hele landet, hvilket potensielt vil frata Hizbollah mye av deres makt. Om dette blir virkelighet er en annen sak, sier han.

Hizbollah har tidligere også vært i konflikt med Israel og kjempet en drøy månedslang krig mot landet i 2006, også kjent som juli-krigen.

Midtøsten-ekspert Kai Kverme i Landinfo. (Landinfo)

Kverme legger til at en stopp i kamphandlingene betyr at det ikke blir flere internflyktninger, i det minste i de første 60 dagene. Avtalen har foreløpig kun varighet på 60 dager.

– Gitt Hizbollahs uttalte motstand mot å la seg avvæpne er det stor skepsis til om denne avtalen overhodet vil forandre noe på bakken, eller om man går mot en periode der Hizbollah bygger seg opp igjen og initierer en ny, ødeleggende krig mot Israel om noen år.

Derfor er, ifølge Kverme, libanesiske sivile blitt bedt om ikke å vende tilbake før den libanesiske hæren er deployert i områdene sør for Litani-elven.

– Mange vender allikevel tilbake fordi alternativet er å bli værende i overfylte mottakssentre. Sivile fra andre områder, som Biqaa-dalen, vender tilbake. Det ser ut til at innbyggerne i det nordlige Israel er svært skeptiske til å vende tilbake, forteller han.

Hizbollah erklærer seier

– Er det en vinner og en taper i denne avtalen?

– Selv om Hizbollah har betegnet dette som er seier, slik de også gjorde det i 2006, er det liten tvil om at det er Israel som kommer «best» ut av denne avtalen. Den peker tross alt fram mot at Hizbollah skal avvæpnes.

«Seier fra Gud den allmektige som sto på den rettskafne sakens side», sier Hizbollah i sin første uttalelse etter at våpenhvilen trådte i kraft.

– Hva tror du kommer til å skje etter 60 dager?

– Jeg er redd for at det da kan bryte ut nye krigshandlinger gitt Hizbollahs motvilje mot å la seg avvæpne. Mye vil avhenge av i hvilken grad USA, og regionale makter som Saudi-Arabia, og ikke minst Iran, vil forholde seg til avtalen og dens implementering

– Hva skjer om avtalen brytes av en av partene?

– Det er stipulert av de skal ha rett til selvforsvar. Hvordan dette eventuelt vil se ut er ikke så lett å spekulere i, sier han.

Kverme mener at denne våpenhvilen nok ikke vil ha så mye å si for resten av regionen, der det er konflikten i Gaza som er hovedfokuset.

– Men kan det ikke tolkes som et tegn på mulig fred i Gaza også?

– Det er ikke umiddelbart noe som tilsier det. Konflikten i Gaza handler om andre ting; som gisler, Hamas’ fremtidige rolle eller manglende sådanne, hvem skal styre Gaza og så videre, forklarer han.

