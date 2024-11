Over 200 drept i kamper i Nord-Syria, melder eksilgruppe

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som baserer sin informasjon på et stort kildenettverk i det krigsherjede landet, opplyser torsdag at minst 200 mennesker er drept.

– Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og allierte fraksjoner har avskåret den internasjonale M5-motorveien mellom Damaskus og Aleppo, sier SOHR i en melding.

I tillegg kontrollerer opprørsgruppene veikrysset mellom hovedveiene M4 og M5, ifølge SOHR.

Tusenvis på flukt

HTS kontrollerer store deler av det nordvestlige Syria. President Bashar al-Assads regjeringsstyrker og allierte styrker har svart på de omfattende angrepene med artilleriild og luftangrep, ifølge aktivister.

Kampene har drevet tusenvis av familier på flukt og tvunget hjelpeorganisasjoner til å stanse deler av sitt arbeid. Minst 18 mennesker, blant dem tre barn og to kvinner, ble drept i luftangrep i to landsbyer vest i Aleppo, ifølge frivillige fra det syriske sivilforsvaret som opererer i opprørskontrollerte områder, kjent som De hvite hjelmene.

Ifølge SOHR var det russiske kampfly som utførte luftangrepene.

I strid med avtale

De syriske regjeringsstyrkene sier at den HTS-ledede offensiven er i strid med en nedtrappingsavtale. Angrepene pågår og er rettet mot en rekke landsbyer og militærbaser, opplyser regjeringshæren.

Tyrkia, som støtter flere syriske opposisjonsgrupper, inngikk i 2019 en avtale med Russland og Iran, som støtter Assad. Avtalen frøs i praksis konfliktlinjene og forhindret ytterligere framgang for regjeringsstyrkene i provinsen Idlib. Provinsen har fungert som den siste høyborgen til opprørerne, som består av en blanding av radikale jihadistgrupper og Tyrkia-støttede syriske styrker.