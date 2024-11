Le Pen-rettssak avsluttes – får dommen neste år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hovedanklagen mot Le Pen er at partiet hennes, Rassemblement national (Nasjonal samling), mottok penger fra EU-parlamentet for parlamentsassistenter som i realiteten jobbet helt eller delvis for partiet.

Det er til sammen 28 tiltalte i saken, som dreier seg om en sum på nesten 7 millioner euro. Beløpet tilsvarer snaut 82 millioner kroner med dagens kurs. Den gjelder årene 2004 til 2016 og har vært en klamp om foten for Le Pen og partiet i en årrekke.

Le Pen betalte tilbake 330.000 euro til parlamentet i fjor. Partiet har understreket at tilbakebetalingen ikke innebærer en innrømmelse av skyld.

Dersom Le Pen blir dømt, kan det får store konsekvenser. Aktor har bedt om at hun utestenges fra valg til offentlige verv i fem år dersom hun blir funnet skyldig. Det vil knuse håpet hennes om å stille som presidentkandidat igjen i 2027.

Påtalemyndigheten har også bedt om at en eventuell dom – som er ventet 31. mars neste år – iverksettes umiddelbart og ikke etter en mulig langvarig rettslig prosess.

Det er i tillegg lagt ned påstand om fem års fengsel for Le Pen – tre av dem betinget – og en bot på 3000 euro.

Forsvareren hennes la ned påstand om frifinnelse og hevdet at påtalemyndigheten var ute etter en «politisk eliminering» av Le Pen.

Selv har hun hele veien bedyret sin uskyld og sier hun ikke opplever at hun har gjort noe galt.

