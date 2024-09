Marine Le Pen i retten – anklages for å ha trikset med EU-midler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Svindelen skal ha skjedd ved at Frankrikes ytre-høyreparti oppga at pengene skulle finansiere stillinger i EU-parlamentet, mens midlene i realiteten skal ha gått til medarbeidere som jobbet for partiet i Frankrike.

Også Marine Le Pens far, Jean Marie Le Pen, er blant de 28 tiltalte. Men som følge av helseproblemer er 96-åringen ikke ventet å være til stede under rettssaken.

Triksingen skal ha skjedd i perioden mellom 2004 og 2016, og anklagene er rettet både mot partiet Nasjonal samling og personer som har eller har hatt politiske verv eller stillinger i partiapparatet. Både partiet og Marine Le Pen har hele tiden avvist anklagene.

– Vi har ikke brutt noen politisk regel eller noen regel i EU-parlamentet, sa Le Pen før rettssaken startet mandag.

Ifølge administrasjonen i EU-parlamentet ble de svindlet for rundt 3 millioner euro. Nasjonal samling har allerede betalt tilbake 1 million euro, men insisterer på at dette ikke er en innrømmelse av at det har gjort noe galt.

Hvis noen av de tiltalte blir funnet skyldig, kan de straffes med store bøter og eventuelt fengsel. De kan også få forbud mot å stille til valg i fem år. Skulle dette ramme Marine Le Pen, vil det kunne ødelegge hennes mulighet til å stille som presidentkandidat i 2027.

Rettssaken er ventet å vare til 27. november.