Israelsk statsråd vil fordrive halvparten av innbyggerne fra Gaza

– Vi kan og må erobre Gazastripen, vi må ikke være redd for å bruke det ordet, sa Smotrich i en tale til en bosetterorganisasjon mandag kveld.

– Det hersker ingen tvil om at det i Gaza, om man oppfordrer til frivillig utvandring, åpner seg en unik mulighet med en ny administrasjon, sa han med henvisning til Donald Trumps valgseier.

– I løpet av to år kan vi skape en situasjon der Gazas befolkning er redusert til det halve, fortsatte Smotrich.

Foreslo utsulting

Smotrich leder det sterkt høyrenasjonalistiske sionistpartiet som statsminister Benjamin Netanyahu er avhengig av for å holde den israelske koalisjonsregjeringen samlet.

Det er ikke første gang Smotrich kommer med oppsiktsvekkende uttalelser.

I august høstet han internasjonale protester da han tok til orde for å sulte Gazas over 2 millioner innbyggere til de gjenværende israelske gislene ble løslatt.

Uansvarlig

Også ved årsskiftet ivret han etter å tømme Gazastripen for palestinere og etablere israelske bosetninger der.

– For å være trygge må vi kontrollere territoriet, og for å ha kontroll militært over lengre tid må vi ha en sivil tilstedeværelse, sa han den gang.

– Hvis vi handler strategisk riktig, er det bare 100.000 eller 200.000 arabere igjen i Gaza, ikke 2 millioner, sa Smotrich, til protester fra blant andre USA som kalte uttalelsen uansvarlig.

– Etnisk rensing

Human Rights Watch la tidligere i måneden fram en rapport der Israels tømming av den nordlige delen av Gazastripen blir beskrevet som en forbrytelse mot menneskeheten.

– Israels handlinger ser også ut til å falle innenfor definisjonen etnisk rensing, konstaterer menneskerettsorganisasjonen.

Israel avviser anklagen som uriktig.