ICCs aktor ber om arrestordre på Myanmars juntasjef

Aktor Karim Khan begrunner beslutningen med regimets forfølgelse og overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten. Han mener det trolig faller innenfor definisjonen av forbrytelse mot menneskeheten.

– Etter en omfattende, uavhengig og upartisk etterforskning har mitt kontor konkludert med at det er skjellig grunn til å tro at den høytstående generalen og fungerende president Min Aung Hlaing bærer strafferettslig ansvar for forbrytelser mot menneskeheten, sier Khan i en uttalelse.

Han oppgir også at han vil be om arrestordre på flere høytstående medlemmer av militærjuntaen i landet.

– Det vil komme mer, sier han.

Massakrer og massevoldtekter

ICC innledet i 2019 etterforskning av antatte forbrytelser begått mot rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine i 2016 og 2017.

Rundt 750.000 rohingyaer ble drevet på flukt over grensa til nabolandet Bangladesh, og andre har siden fulgt etter.

I dag lever rundt 1 million rohingyaer i overfylte leirer nær grensebyen Cox's Bazaar i Bangladesh.

Mange av flyktningene har fortalt om massakrer og massevoldtekter begått av regjeringssoldater, grensepolitiet og regjeringsstøttede militssoldater i Myanmar.

Ledet militærkupp

General Min Aung Hlaing ledet i februar 2021 et militærkupp i Myanmar, som siden har vært styrt av en militærjunta.

Kuppet resulterte i massedemonstrasjoner, som militæret slo ned på med hard hånd. Juntaen har siden arrestert over 20.000 mennesker i et forsøk på å kneble all motstand.

Opposisjonen har på sin side dannet militser, som i samarbeid med tidligere opprørsgrupper har tatt kontroll over store deler av landet.

Over 3,4 millioner mennesker har ifølge FN blitt drevet på flukt fra Myanmar som følge av borgerkrig og klimaendringer.

---

Fakta om rohingyaene

Muslimsk folkegruppe som i flere generasjoner har holdt til helt vest i det buddhist-dominerte Myanmar, like ved grensen til Bangladesh.

Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.

Høsten 2017 ble anslagsvis 742.000 rohingyaer fordrevet fra Myanmar til Bangladesh som følge av en blodig militæroperasjon.

De siste årene har rundt én million statsløse rohingya-flyktninger bodd i overfylte flyktningleirer i Bangladesh. 56 prosent av dem er barn, ifølge FN.

Før fordrivelsen anslo FN at det bodde rundt 800.000 rohingyaer i Myanmar.

FN-granskere har konkludert med at Myanmars øverste generaler bør straffeforfølges for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

---