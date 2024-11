«Vera» går mot slutten på TV – men Ann Cleeves fortsetter å skrive

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Minst én bok til, lover hun overfor NTB på telefonen hjemme fra Northumberland – det samme landskapet nordøst i England som «Vera» filmes i og hvor de i alt 11 krimbøkene om henne utspiller seg.

Cleeves kom med første bok om «Vera» i 1999, mens den hittil siste kom i august. Samtidig står hun også bak «Shetland»-serien. Hun tror seerne og leserne tiltrekkes av de mindre plassene hun skildrer.

– Der tar folk vare på naboene sine og kjenner hverandre, og har et slags samhold i lokalsamfunnet, noe vi kanskje føler er i ferd med å falle fra hverandre i den store verden? funderer hun.

Har alltid løsning

– Men de går like fullt løs på hverandre og dreper i serienes små lokalsamfunn, og det lar vi oss altså underholde av?

– At det gir oss glede er på én måte er det et merkelig fenomen. Kanskje fordi vi lever i så usikre tider? Tradisjonell krim har alltid en løsning. Det gir en følelse av oppklaring, av at rettferdigheten skjer fyllest – og orden blir gjenopprettet, sier Ann Cleeves:

– Og er det ikke det vi i øyeblikket alle lengter etter? Å komme tilbake til normalen? Det kan den tradisjonelle krimlitteraturen gi oss. Derfor tror jeg ikke det er tilfeldig at vi har gått bort fra knallhard krim, som ikke er like populær som den var – verden er mørk nok som den er.

Politiet først

Ann Cleeves røper at hun er mest opptatt av menneskers gjøren og laden – og mindre av plottet og historien.

– Jeg er veldig nysgjerrig på mennesker. I dagens Storbritannia er det oftest politiet som tilkalles først til stedet når det er en krise – enten det er et rømt barn eller en psykotisk episode. Det gjør at jeg kan skildre det jeg er interessert i – som samholdet i et samfunn.

Cleeves jobbet i sin tid som tilsynsverge og møtte drapsmenn – som hun sier «for det meste er patetiske, utilstrekkelige små menn uten selvkontroll».

– Drap på fremmede er sjelden, selv om mange liker å skrive om det. Jeg er mye mer interessert i å se på familier og hva som holder dem sammen – og hva som river dem fra hverandre.

Har medfølelse

Ann Cleeves sier at hun skapte Vera-karakteren for å ha en «en kvinne i en viss alder som ikke var avhengig av en mann, som ikke var gift, som ikke var opptatt av å oppdra barn, men som kunne være veldig selvstendig, autoritativ og dyktig».

– Men hun har medfølelse. En av mine store helter er Georges Simenon, som skrev Maigret-bøkene. Han sa om sin detektiv at hans rolle ikke var å dømme, men å forstå. Og jeg tror det er det Vera gjør. Hun vil ikke bare forstå offeret og vitnene, men også gjerningsmannen. Hun vil finne ut hva som fikk dem til å drepe.

– Og så kaller hun alle for «pet»?

– Det gjør alle her oppe; det er hva lokalfolk kaller noen de er glad i.

Endret med tiden

På spørsmål om hun har latt Vera-bøkene endre seg i takt med tiden, svarer Cleeves at den siste boken – «The Dark Wives» – tar for seg et svært aktuelt tema i Storbritannia.

– Det er at mange av institusjonene som tidligere ble drevet av staten eller lokale myndigheter, er blitt privatisert og drives av profittstyrte, private organisasjoner. Boken tar for seg det urettferdige i at folk tjener penger på trøblete tenåringer, lyder det.

Også den skal spilles inn – men så er et slutt, for Brenda Blethyn – som har gitt Vera Stanhope liv – har sagt at nå er det nok.

Julelys om sommeren

– Serie 14 blir den siste. Jeg tror Brenda fortsatt angrer litt på at hun slutter – for hun elsket å komme opp til nordøstkysten. Men hun har tilbrakt nesten hver sommer de siste 15 årene her oppe for å filme, og jeg tror hun vil ha litt tid med familien.

Nettopp det at «Vera»-innspillingene har foregått sommerstid, førte til visse utfordringer da seriens første julespesial skulle filmes på Holy Island – altså Lindisfarne. Den er å se både på BritBox fra 27. november og på NRK TV frem til lørdag.

– Øyboerne var veldig samarbeidsvillige og satte opp julelys og annen pynt i husene sine – selv om det var midt på sommeren!

Tre bokserier til TV

Ann Cleeves (70) anslår at hun har skrevet 37 bøker, for det aller meste krim. Forfatterdebuten sto i 1986, og første «Vera»-krim kom i 1999.

Både «Vera»- og «Shetland»-serien har funnet veien til TV-skjermen. Det har også en tredje krimserie, «The Long Call», som hun slapp løs i 2019 med politiinspektør Matthew Venn.

Hun har vunnet en rekke priser, og ble i 2021 hedret med den britiske ordenen OBE, Order of the British Empire, for «sin innsats for lesing og biblioteker».

