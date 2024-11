Uventet vending i Romanias presidentvalg – statsministeren ute av kampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den uavhengige prorussiske kandidaten Calin Georgescu hadde fått 22,9 prosent da 99,99 prosent av stemmene var telt opp mandag morgen, mens opposisjonskandidaten Elena Lasconi fra sentrum-høyre hadde fått 19,16 prosent – godt hjulpet av rumenske velgere i utlandet.

Lasconi har dermed dyttet statsminister Marcel Ciolacu ned fra andreplassen. Ciolacu, som representerer sentrum-venstre, var en klar favoritt før valget. Ifølge valgdagsmålinger lå han an til å få 25 prosent av stemmene.

Siden ingen av kandidatene i runde én fikk over 50 prosent av stemmene, holdes det en ny og avgjørende valgrunde 8. desember mellom de to kandidatene med flest stemmer.

Stor forskjell mellom målinger og valgresultat

Georgescu gjorde det langt svakere på målingene med oppslutning på kun 5 prosent på enkelte målinger i løpet av valgkampen. De siste dagene har han fått et kraftig oppsving, blant annet gjennom en viral Tiktok-kampanje.

Forskjellen mellom målingene og valgresultatet er uten sidestykke, ifølge politisk kommentator Radu Magdin.

– Aldri i vår 34 år lange historie har vi sett en sånn økning sammenlignet med målingene, sier han.

Resultatet fra første runde kalles et politisk jordskjelv. Lederne av de to største partiene, Sosialdemokratene på venstresiden og Liberalistene fra sentrum-høyre – som sitter i regjering – er ute.

Vil stanse Ukraina-støtte

Presidenten i Romania styrer landets forsvarsbudsjett. Særlig støtten til nabolandet Ukraina synes å bli sentral.

De to landene deler en grense på 650 kilometer, og Romania har spilt en viktig rolle for Nato siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. Over 5000 Nato-soldater holder nå til i Romania, og korn fra Ukraina eksporteres gjennom Romanias havner.

Mens Lasconi ønsker å øke forsvarsbudsjettet og hjelpe Ukraina, har Georgescu tatt til orde for å stanse bevilgninger til Ukraina og uttrykket skepsis til Romanias Nato-medlemskap.

Han sagt at Nato ikke kommer til å beskytte medlemsland som angripes av Russland.

Uavhengig kandidat

Georgescu var tidligere et fremtredende medlem av høyrenasjonalistiske Alliansen for rumensk enhet (AUR), men stiller som uavhengig kandidat.

Lasconi er tidligere journalist og ble med i partiet USR i 2018. I år overtok hun som partileder og er inne i sin andre periode som ordfører i den lille byen Campulung.

Etter den andre valgrunden 8. desember blir det altså klart hvem som tar over for president Klaus Iohannis. Han har hatt vervet i to perioder og kan dermed ikke stille til gjenvalg.

Til sammen 13 kandidater stilte til valg i den første runden av presidentvalget.

