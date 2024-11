Russland sier sju ukrainske raketter er skutt ned over Kursk

I tillegg er sju ukrainske droner skutt ned, ifølge Smirnov, som kom med uttalelsen tidlig mandag morgen. Han har ikke kommet med noen detaljer.

Roman Alyokhin, en prorussisk militæranalytiker som også er rådgiver for Smirnov, skriver i meldingstjenesten Telegram at «Kursk var gjenstand for et massivt angrep med utenlandsproduserte raketter» gjennom natten.

Ukrainske myndigheter hadde tidlig på morgenen ikke kommentert uttalelsene.

Kursk-regionen grenser mot Ukraina.

Les også: Hva er planen til «Trump-hviskeren»? Nato-ekspert har svar (+)

Les også: – Donald Trump liker ikke krig, det vet vi