Krever mer hjelp til foreldreløse barn i Gaza

SOS-barnebyer har fått 36.122 signaturer på et krav om at Norge går fra ord til handling, og gjør mer for barn som er alene i Gaza.

– Over 20.000 barn har mistet foreldrene sine i Gaza siden oktober 2023. Våre kollegaer i SOS-barnebyer i Palestina forteller om et desperat behov for en koordinert internasjonal innsats for å beskytte disse barna, sier generalsekretær Sissel Arak.

– Hvis Norge skal følge opp løftene i humanitærstrategien om å prioritere beskyttelse av barn, og særlig de som er alene, må det settes av ressurser til denne målgruppen i nødhjelpsarbeidet.

Må gi større bidrag

Norske myndigheter har en egen humanitær strategi, som blant annet inkluderer et punkt om å styrke arbeidet for å forhindre at barn skilles fra omsorgspersonene sine i humanitære kriser. SOS-barnebyer mener at det må følge penger med denne satsingen, og at Norge må støtte initiativene for en koordinert innsats for å identifisere, registrere og gjenforene barn som er alene med gjenlevende familie.

– Det enorme omfanget av konflikten, samt massiv og repeterende forflytning i tillegg til svært begrensede muligheter til å komme seg ut av konfliktområdet, har skapt en situasjon hvor risikoen for familiesplittelse er svært stor og konsekvensene for disse barna er enorme. Når over 36 . 000 nordmenn ber Norge gjøre mer for barna som er alene i Gaza, er det et tydelig tegn fra folket om at ordene fra den humanitære strategien må omsettes til handling, nå, mener Arak.

I mars ble 68 barn som SOS-barnebyer i Palestina har det juridiske ansvaret for, evakuert til Betlehem på Vestbredden.

– Takket være godt samarbeid og lokalt initiativ, blir noen av barna som har blitt alene i Gaza, registrert – og får god omsorg og beskyttelse. Blant annet fra SOS-barnebyer som samarbeider med Unicef, ICRC og lokale partnere. Prioriteres dette fra norske myndigheter, kan vi få til mye mer enn vi får til i dag – selv i det kaoset som rår mens krigen pågår, sier Arak.

Mange barn bor nå i teltleire. (SOS-barnebyer i Palestina)

– Går ikke bare på økonomi

Nylig overleverte SOS-barnebyer de innsamlede signaturene til Utenriksdepartementet.

Statssekretær for utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), Andreas Kravik, sier det er veldig bra at SOS-barnebyer bidrar til å sette søkelys på situasjonen for foreldreløse barn i Gaza. Antall barn i Gaza som mister eller kommer bort fra omsorgspersonene sine har økt dramatisk det siste året.

– Per nå er det sannsynligvis mer enn 17.000 drepte barn, langt flere skadde, og 60.000 underernærte barn i Gaza. Tallene er nesten ikke til å fatte.

Norge støtter en rekke organisasjoner som arbeider med barns rettigheter i Palestina.

– De mest relevante som har mottatt norsk støtte i Palestina etter at krigen brøt ut er ICRC, Unicef, Redd Barna og UNRWA. ICRC jobber spesielt med spore opp barn som er kommet bort fra sine foreldre, sier Kravik.

Til sammen har disse organisasjonene fått nesten 300 millioner bare i Palestina i år. ICRC står for Den internasjonale Røde Kors-komiteen, mens UNRWA er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger

– Det aller viktigste som kan gjøres for barna i Gaza, er å stoppe krigen. Det er det partene selv som må gjøre, men vi har bedt om våpenhvile og løslatelse av gislene i over et år nå. Vi vil også fortsette å støtte økonomisk mange av organisasjonene som hjelper disse barna. Likevel kan arbeid for å bedre situasjonen for barn i Gaza bety mange ting, det går ikke bare på økonomi, sier Kravik.

– I FN arbeider vi for eksempel med å mobilisere alle verdens stater til å stemme for at den internasjonale domstolen avklarer Israels forpliktelser til å sørge for humanitær tilgang til Gaza. Pengestøtten hjelper dessverre lite hvis ikke livsnødvendig hjelp kommer fram til menneskene i Gaza, sier han.

– Vi er enormt glade for den støtten folk i Norge har vist gjennom å signere, og for at UD tar imot bunken med signaturer og lover å ta dette med videre i budsjettforhandlingene. Så håper vi at det også vil synes når pengene skal fordeles, sier Arak i SOS-barnebyer.

Flere enn 44.000 drepte

Over 44.000 palestinere er drept i den over 13 måneder lange krigen på Gazastripen, opplyser Gazas helsedepartement.

I tillegg er minst 104.638 palestinere såret i krigens herjinger, ifølge departementets oversikt, skriver NTB.

Tallene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, men FN og hjelpeorganisasjoner anser dem som troverdige.

Oversikten over drepte og sårede fra Gazas helsedepartement omfatter ikke tusenvis av mennesker som er savnet, hvorav mange antas å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger.

Heller ikke palestinere som er døde som følge av andre konsekvenser av krigen, som sykdom og mangel på mat og medisiner, er med i oversikten.

