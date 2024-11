ECA: Merkingen av matvarer i EU holder ikke mål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ECA krever styrking av regelverket for å sikre at matvarer merkes på ærlig og informativt vis, slik at forbrukerne blir i stand til å ta kloke valg når de går i butikken.

– I stedet for å bringe klarhet, skaper merkingen ofte forvirring. Det er hundrevis av ulike ordninger, logoer og påstander som må tydes, sier Keit Pentus-Rosimannus i ECA.

– Selskap kan være svært kreative i måten de merker varer på, og EUs regler har ikke holdt følge med et marked i stadig utvikling. Det gjør 450 millioner europeiske forbrukere sårbare for bevisst eller ubevisst villedende merking, sier han.

Beskytter ikke

Enkelte typer merking inneholder nyttig informasjon, som om et produkt er organisk eller glutenfritt, men dagens regler beskytter ikke mot villedende merking, advarer ECA.

Selv matvarer som inneholder store mengder fett, sukker eller salt, kan i dag merkes som sunne, går det fram av ECAs rapport.

Andre varer inneholder overdrevent mange advarsler, noe som kan bidra til at allergikere, vegetarianere og veganere står igjen med et begrenset tilbud når de går i butikken.

Les også: Pølseboden ble berømt på Tiktok. Da økte salget med 1.400 prosent

Grønnvasking

ECA er også kritisk til at dagens EU-regler i liten grad pålegger produsenter å opplyse hvor sunne eller usunne matvarer er, samt flommen av ulike merkeordninger.

Flere av merkeordningene er frivillige og kan bidra til såkalt grønnvasking fordi de ikke er verifisert av uavhengige instanser.

Grønnvasking betyr at produkter framstilles som mer miljøvennlige, klimavennlige og sunne enn de egentlig er.

Les også: Ministeren om bananfobien: – Enig i at det er sprøtt