Klima- og miljøminister Sandvik fornøyd med toppmøteavtalen

– Jeg er glad for at vi fant en løsning. Klimafinansiering er viktig og helt nødvendig, sier han i en pressemelding etter at avtalen ble banket i Baku natt til søndag.

– Vi har nå fått satt et mål på over 3000 milliarder kroner årlig fram mot 2035. Dette vil gjøre at finansieringen øker. Norge bidrar tungt, og det skal vi fortsatt gjøre, sier han videre.

Sandvik har sammen med Sør-Afrikas miljøminister ledet forhandlingene om utslippskutt på klimatoppmøtet i Baku.

– Vi skal levere på 1,5-gradersmålet. Vi skulle ønske vi hadde kommet videre. Utfallet ble svakere enn ønsket. Men de viktige bestemmelsene om utslippsreduksjoner fra i fjor står fortsatt ved lag, sier Sandvik.

Landene ble også enige om regler for samarbeid om utslippskutt. Dette kan skje gjennom felles prosjekter eller kvotehandel.

– Dette er et gjennombrudd og kan bidra til at vi kan nå temperaturmålet i Parisavtalen. Nå blir det mulig med mer samarbeid mellom land. Mange har ventet på dette, og Norge har jobbet hardt for å få dette på plass, sier Sandvik.

