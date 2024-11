Enighet om klimafinansiering på toppmøtet Cop 29 i Aserbajdsjan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forhandlingene skulle egentlig vært over fredag, men har fortsatt på overtid. Natt til søndag lokal tid klarte de rundt 200 landene i Baku omsider å bli enige etter to ukers intens tautrekking.

Etter at enigheten var oppnådd, gjorde FNs klimasjef Simon Shell det klart at det ikke er tid til å feire.

– Ingen land fikk alt de ville, og vi reiser fra Baku med et fjell av oppgaver foran oss. Så her har vi ikke tid til å ta seiersrunder, sa han etter at det nye målet var vedtatt.

Frustrasjon

I løpet av lørdagen var frustrasjonen stor over at de rike landene ikke ville tilby mer enn de gjorde, og på ettermiddagen valgte forhandlere fra de fattigste utviklingslandene å marsjere ut av drøftinger med den aserbajdsjanske møteledelsen.

Da var tilbudet som forelå, på 250 milliarder dollar, mens en ekspertgruppe, nedsatt av ledelsen på tidligere klimatoppmøter, har anslått at det trengs 1300 milliarder dollar per år fra 2035.

Men i 1- tiden natt til søndag ble det nye forslaget på 300 milliarder dollar lagt fram, og det ble til slutt godtatt til applaus i salen.

Indisk innvending

Men kort etter at avtalen var formelt vedtatt, tok den indiske representanten ordet, og hun var ikke fornøyd. Hun sa at India ikke aksepterer det vedtatte finansieringsmålet i sin nåværende form.

– Beløpet som er foreslått er sørgelig fattigslig. Det er ynkelig, sa Leela Nandan til klappsalver fra flere i salen.

FNs generalsekretær António Guterres uttrykte bekymring for at finansieringsavtalen ikke gikk langt nok, og han oppfordret verdens nasjoner til å se på det som et gulv som kan bygges videre på.

– Jeg hadde håpet på et mer ambisiøst resultat for å møte den enorme utfordringen vi står overfor, sa han.

EU fornøyd

EUs klimakommissær Wopke Hoekstra var imidlertid mer fornøyd og kalte avtalen en ny æra for finansieringen av fattige lands kamp mot klimaendringer.

Også klima- og miljøminister Tore Sandvik (Ap) er glad for at det ble en løsning på Cop 29 i Baku.

– Klimafinansiering er viktig og helt nødvendig, sier han i en pressemelding etter at avtalen ble banket i Baku, natt til søndag.

Strid om penger

Hovedstriden på klimatoppmøtet Cop 29 har vært hvor mye penger rike land skal bidra med til klimatiltak i fattige land. Pengene skal både gå til utslippskutt og tilpasning til mer ekstremt vær og andre konsekvenser av den globale oppvarmingen.

Tallet på 1300 milliarder ble presentert på møtet fredag. Men mesteparten av disse pengene vil være lån fra ulike private kilder.

Utviklingslandene krever at de rike landene bidrar mer direkte – primært med statlige overføringer av penger.

