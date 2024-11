Israel fordømmer drap på rabbiner etter funn av lik i Abu Dhabi

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Israel fordømmer drapet på den israelsk-moldovske rabbineren Zvi Kogan som en «avskyelig antisemittisk terrorhandling», ifølge en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor.

– Staten Israel vil bruke alle midler tilgjengelig for å stille de kriminelle som er ansvarlige for hans død, for retten, heter det videre.

Myndighetene i Abu Dhabi bekreftet søndag kveld at tre personer er pågrepet i forbindelse med saken.

Liket av Kogan ble funnet tidligere på dagen i byen Al Ain, som grenser til Oman. Det er foreløpig uklart om rabbineren ble drept der eller et annet sted, ifølge den tidligere israelsk-drusiske politikeren Ayoob Kara.

Han er selv medlem av det israelske regjeringspartiet Likud og jobber for å fremme økonomisk samarbeid mellom Israel og den arabiske verden.

Kara sier til Reuters at myndighetene i Abu Dhabi etterforsker drapet på rabbineren, men at han selv tror det er Iran som står bak. Irans utenriksdepartement har ikke kommentert påstandene, som heller ikke er bekreftet av myndigheter.

Kogan, som jobbet for den ortodokse jødiske gruppen Chabad i De forente arabiske emirater, forsvant i Dubai torsdag.

Israelske medier har siden forsvinningen spekulert på om Kogan kunne vært bortført eller drept. Ifølge israelske Ynet ble bilen til rabbineren funnet i en by 15 mil unna der han bodde. Mediene rettet allerede da mistanken mot Iran, som ifølge nyhetsbyrået TT har utført bortføringer i De forente arabiske emirater tidligere.

