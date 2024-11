Nato-sjef Mark Rutte har møtt Donald Trump i Florida

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Møtet fant sted fredag, og partene diskuterte «de globale sikkerhetsproblemene alliansen står overfor», sier talskvinne Farah Dakhlallah.

Den nederlandske avisen De Telegraaf meldte fredag at partene skulle møtes, og skrev at Rutte fløy til Florida med et nederlandsk regjeringsfly.

Rutte, som tidligere var statsminister i Nederland, blir ansett som en av de politiske lederne som kom best ut av det med Trump forrige gang han var president i USA. Han tok over som Nato-sjef etter Jens Stoltenberg i starten av november.

