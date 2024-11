M-kopper påvist i Canada

– Den smittede personen oppsøkte helsehjelp i Canada på grunn av symptomer knyttet til m-kopper, og er for tiden i isolasjon, skriver PHAC i en uttalelse.

Smitten ble oppdaget i Manitoba-provinsen sentralt i landet, der byen Winnipeg ligger. Dette er det første tilfellet av den spesifikke varianten av viruset.

En eldre virusvariant har sirkulert i Canada siden 2022, opplyser PHAC.

I august erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) for andre gang på to år at m-kopper er en global helsekrise.

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)

Les også: Hun kan bli bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå