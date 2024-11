Gaza-gissel drept i israelsk angrep, sier Hamas-talsmann

Ifølge talsmannen er det snakk om et kvinnelig gissel.

– Etter å ha gjenopprettet kontakt med de som hadde ansvar for å passe på fangene, viser det seg at en kvinne ble drept i et område som var under israelsk beskytning nord på Gazastripen, sier talsmannen lørdag, ifølge Al Jazeera.

Talsmannen opplyser videre at en annen israelsk kvinne som holdes som gissel, ble kritisk såret.

– Netanyahu og hans regjering er ansvarlig for livene til fangene, sier talsmannen med henvisning til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Opplysningen er ikke bekreftet av andre kilder, og det er foreløpig ikke kjent hvor eller når angrepet skjedde. Identiteten til de to kvinnene er heller ikke kjent.

Det israelske militæret (IDF) sier de undersøker påstanden fra Hamas.

Under terrorangrepet på Israel 7. oktober i fjor, tok Hamas og andre militante palestinske grupper 251 gisler. 97 av disse holdes fortsatt på Gazastripen, deriblant 34 som er bekreftet døde.

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)

Les også: Hun kan bli bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå