Ukraina skyter langtrekkende britiske raketter mot Russland

Flere russiske krigskorrespondenter har skrevet om angrepet på Telegram, og angrepet er bekreftet av en tjenestemann som vil være anonym. Også BBC melder om angrepet, men Ukrainas generalstab har foreløpig ikke kommentert.

Ukraina har lenge ønsket å bruke langtrekkende vestlige raketter mot Russland, men det var først i forrige uke at president Joe Biden ga grønt lys til å bruke ATACMS-raketter.

De russiske journalistene melder at angrepet var rettet mot Kursk-regionen. De melder om 14 store eksplosjoner etter at de hørte plystrelyd fra det som hørtes ut som en innkommende rakett. Video viste svart røyk som steg til himmels.

Et annet russisk medium meldte at tolv raketter ble avfyrt mot Kursk-regionen, og de viste bilder av rakettrester med påtegnelsen Storm Shadow klart synlig.

Den første bruken av ATACMS-rakettene mot Russland denne uka hadde et våpenlager i Brjansk som mål. Russerne sier de skjøt ned fem av seks raketter, men Ukraina sier at våpenlageret ble satt i brann.

Russland reagerte sterkt på at Biden tillot bruk av langtrekkende raketter mot landet, og svarte med å oppdatere atomdoktrinen sin. Den sier nå at Russland kan svare med atomvåpen hvis landet blir utsatt for angrep med konvensjonelle våpen, og angrepet støttes av en atommakt.

