– Nordkoreanske styrker har vært i strid med ukrainske styrker

Reuters siterer en sørkoreansk folkevalgt som viser til opplysninger fra landets etterretningstjeneste Nis, på at de nordkoreanske soldatene har sluttet seg til de russiske luft- og marinestyrkene.

I tillegg har Nord-Korea sendt ytterlige forsyninger med våpen til krigen, blant annet haubitser og rakettramper, heter det videre.

Nis forsøker stadig å slå fast akkurat hvor mange nordkoreanske soldater som er drept og såret i krigen, og om noen har overgitt seg, sier den folkevalgte.

Ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov sa tidligere i november at ukrainske styrker hadde vært i strid med nordkoreanske styrker i Kursk. Han sa at kampene var i liten skala, men at de like fullt markerte begynnelsen på Nord-Koreas direkte involvering i krigen.

Ukrainske styrker invaderte grenseregionen Kursk i august og har holdt deler av området siden.

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: – Donald Trump liker ikke krig, det vet vi

Les også: Tordner mot Viktor Orban: – Et ungarsk Watergate