Kinas forsvarsminister takket nei til møte med Lloyd Austin

Dong og Austin var begge på plass da ASEAN-landenes forsvarsministre møttes i Laos denne uka.

Austin ba om et møte med den kinesiske forsvarsministeren, men fikk avslag.

– Det er uheldig. Det påvirker regionen. Regionen ønsker virkelig å se oss to – begge betydelige aktører i regionen, begge betydelige makter – snakke sammen, sier Austin.

– Jeg tror ikke at det vil få noen som helst følger for framtida. Jeg tror bare at dette var noe de ønsket å gjøre på det nåværende tidspunkt, men bare de selv kan forklare hvorfor de valgte å ikke utnytte en slik god anledning, sier han.

Kina har ikke kommentert Dongs beslutning om å avslå invitasjonen til å møte Austin.

De to forsvarsministrene møttes tidligere i år på sidelinjen under en konferanse i Singapore, der de blant annet tok opp Taiwan og andre stridsspørsmål.

