Flere titalls angivelige gjengmedlemmer drept i Haiti

Innbyggere i forstaden Petion-Ville sluttet seg til politistyrker som slo tilbake angrepet. De bevæpnet seg med macheter og hammere, skriver Reuters.

En Reuters-journalist i området så minst 25 døde i nabolagene Delmas, Canape Vert og Petion-Ville, og flere av dem var påtent, skriver nyhetsbyrået.

Polititalsperson Lionel Lazarre sier til Reuters at rundt 30 personer som han beskriver som gjengmedlemmer, ble drept tirsdag.

– Befolkningen sto sammen med det haitiske politiet i disse øyeblikkene. De vil fortsette å jobbe hånd i hånd, sier han.

Tidligere fortalte Lazarre til lokalradio at politiet stanset væpnede menn som ankom i varebiler, og at de beslagla blant annet automatrifler fra dem.

Borgervernsbevegelse

Den lokale avisa Le Nouvelliste melder at folk i den sivile borgervernbevegelsen «bwa kale» har vært aktiv.

Bevegelsen oppsto i april i fjor da beboere lynsjet og tente på mistenkte gjengmedlemmer mens politiet var fraværende.

Det underfinansierte haitiske politiet har mistet tusenvis av ansatte de siste årene, og FN registrerte minst 149 «bwa kale»-hendelser mellom juni og september i år.

Famlende internasjonal hjelp

Den haitiske regjeringen ba i 2022 om internasjonal hjelp for å bekjempe de mektige kriminelle gjengene i landet, og FNs sikkerhetsråd godkjente et slikt oppdrag i fjor.

Til nå er kun en brøkdel av de lovte mannskapene sendt, og haitiske ledere har jobbet for å gjøre om oppdraget til en fredsbevarende styrke for å sikre bedre finansiering. FNs sikkerhetsråd skal møtes onsdag for å diskutere voldsspiralen i landet.

Leger Uten Grenser (MSF) kunngjorde tirsdag at organisasjonen stanser arbeidet i Port-au-Prince-området etter å ha blitt truet av både politi og væpnede gjenger.