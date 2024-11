EU-topp på klimatoppmøte: – Lange dager foran oss

Hovedtemaet på toppmøtet er finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Pengene skal både dekke utslippskutt og tilpasning til mer ekstremvær, og behovet er enormt.

Ulike ekspertgrupper har anslått at utviklingsland vil trenge flere tusen milliarder dollar hvert år fra og med 2030.

På møtet i Aserbajdsjan krever fattige land 1300 milliarder dollar per år – skaffet til veie av rike land.

– Jeg er sikker på at vi har noen lange dager og timer foran oss, sa EUs klimakommissær Wopke Hoekstra onsdag.

Planen er å få forhandlingene i Aserbajdsjan i havn fredag. Men så langt har ikke de rike landene lagt på bordet noe konkret tilbud.

Et avgjørende spørsmål er hvor mye av pengene som skal doneres, og hvor mye som kan være lån med gunstige betingelser. Hoekstra mener slike elementer må på plass før eksakte summer kan diskuteres.

For et par år siden nådde rike land et mål om å bidra med minst 100 milliarder dollar per år. Summen omfatter både overføringer og lån fra ulike typer kilder. På møtet i Aserbajdsjan krever u-landene et nytt mål om en mye høyere samlet sum.

