Trump skal bevitne SpaceX-oppskyting, ifølge kilder

En kilde som kjenner til Trumps tur til delstaten Texas, der oppskytingen skal foregå, bekrefter at han skal dit. Det skjer etter at de føderale luftfartsmyndighetene utstedte midlertidige flyrestriksjoner over Brownsville i Texas, noe som vanligvis skjer når noen med høy profil er på farten.

Flyrestriksjonene over Trumps eiendom i Palm Beach i delstaten Florida, blir opphevet midlertidig i samme tidsrom.

Musk var en stor bidragsyter og tilhenger av Trump under valgkampen, og han har fått i oppdrag å gi råd til myndighetene om kutt i det offentlige byråkratiet når Trump blir president.

Oppskytingen tirsdag er SpaceX' sjette testflyging til verdensrommet for Starship, et rakettsystem i sentrum av Musks mål om å sende mennesker til mars.

