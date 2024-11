EUs utenrikssjef ber EU følge USA i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nøyaktig 1000 dager etter Russlands fullskalainvasjon samlet EUs forsvarsministre seg i Brussel tirsdag. Og som så mange ganger før topper Ukraina agendaen.

Borrell ber nå EUs medlemsland legge innsigelsene til side og la Ukraina bruke langtrekkende våpen mot militære mål i Russland.

Hånd bak ryggen

Ukraina har beskrevet begrensningene som enkelte EU-land har lagt på våpenbruken, som å kjempe mot en større motstander med en hånd på ryggen.

Tyskland er blant disse landene. Statsminister Olaf Scholz avviste mandag igjen å sende landets sofistikerte Taurus-missiler til Ukraina.

Borrell sier likevel han er trygg på at EU nå vil følge USAs eksempel.

– De blir angrepet fra russisk territorium. Dette er helt i tråd med folkeretten, påpekte han på vei inn til forsvarsministermøtet, der også Nato-sjef Mark Rutte skal delta.

– Kan ikke vente og se

Borrell framholder også at EU ikke kan vente og se hva Trump vil gjøre.

– Vår støtte til Ukraina må fortsette. Vi vet ikke hva som vil skje, men akkurat nå – i dag og i morgen og i overmorgen – slåss og dør folk på slagmarken. De spekulerer ikke, de risikerer sine liv, sier han.

Eksperter mener at det vil være umulig for EU å fylle hullet dersom USA under Donald Trump trekker sin militære støtte.

– Planen akkurat nå er at vi trengs. EU trenger å trappe opp uansett hva USA gjør, sa en høytstående diplomat i forkant av forsvarsministermøtet.

Også Ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov samt Zelenskyjs sikkerhetsrådgiver Aleksandr Kamysjin vil delta digitalt på møtet i Brussel for å orientere om den konkrete situasjonen på slagmarken.

Diskutere forsvarsprogram

Forsvarsministrene skal også diskutere EUs nye program for forsvarsindustrien, Edip, som er i kjømda.

Håpet er at både Ministerrådet og EU-parlamentet skal lande sine posisjoner før jul, slik at forhandlingene mellom lovgiverne, såkalt trilog, kan startet til våren.

For Norge er det store spørsmålet om man blir inkludert i programmet. Som NTB skrev mandag, kan det bety store penger til norsk forsvarsindustri.

Tirsdagens forsvarsministermøte er 77 år gamle Borrells siste som utenrikssjef. Om kort tid tar Estlands Kaja Kallas over.

