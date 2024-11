EU nær ved å oppfylle løfte til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EU hadde i utgangspunktet lovet Ukraina 1 million artillerigranater innen utgangen av mars, men først nå, åtte måneder senere, er løftet oppfylt.

– Vi forventer at det blir sendt mer våpen til Ukraina før årsskiftet, sa avtroppende utenrikssjef Josep Borrell på en pressekonferanse tirsdag, etter at han hadde ledet sitt aller siste forsvarsministermøte i EU.

De nye våpnene blir betalt av avkastningen fra de russiske milliardene som ligger fryst i europeiske banker.

Fra neste år skal pengene brukes til å kjøpe våpen direkte fra Ukrainas forsvarsindustri, ifølge Borrell.

Han slår også fast at et stort flertall av EU-landene er enige i at EUs framtid er avhengig av utfallet av Ukraina-krigen.

Tirsdag er det nøyaktig 1000 dager siden Russland startet sin fullskalainvasjon.

