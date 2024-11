45 demokratiaktivister fengselsdømt i Hongkong

Rettssaken er den største siden den strenge sikkerhetsloven ble innført i Hongkong i 2020 for å stanse omfattende demonstrasjoner for demokrati året i forveien.

Blant dem som er fengselsdømt, er Benny Tai. Han er utpekt som en organisator blant de 47 pro-demokratiaktivistene som ble pågrepet i 2021 med sikkerhetsloven som begrunnelse. Han er dømt til ti års fengsel. Studentlederen Joshua Wong er dømt til fire år og åtte måneders fengsel.

De er dømt i forbindelse med å ha organisert et uoffisielt «nominasjonsvalg» i 2020 for å peke ut de beste kandidatene til valget på lovgivende forsamling.

I tillegg til Tai er også politikerne Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung og den australske statsborgeren Gordon Ng utpekt som organisatorer, som har fått opptil sju år og tre måneders fengsel.

De fleste av de dømte har allerede sittet fengslet i mer enn tre og et halvt år før straffeutmålingen. Nyhetsbyrået AP skriver at flere av dem i rettsmøtet ba om å få mildere straffer, og at enkelte av dem framsto angrende. Advokatene til flere, blant annet Tai, hevdet at de trodde de handlet i tråd med Hongkongs lover.

Før rettsmøtet sto hundrevis av støttespillere i kø utenfor i håp om å skaffe seg plass i rettssaken.

USA mener rettsforfølgelsen av aktivistene er politisk motivert, og fra australsk hold uttrykkes det dyp bekymring etter straffutmålingen.

Les også: Hit kommer asylsøkerne: – Vi trenger et sted som dette (+)