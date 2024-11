Joe Biden ber G20-lederne om å støtte Ukrainas suverenitet

– USA støtter sterkt opp om Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Alle rundt dette bordet bør, etter min mening, gjøre det samme, sa Biden i sin åpningstale til lederne på G20-møtet i Brasil mandag.

Utenriksminister Sergej Lavrov representerer Russland på møtet.

I helgen meldte Reuters og The New York Times at Biden har åpnet for at Ukraina kan bruke langdistansevåpen de har fått av USA langt inne i Russland, noe de tidligere har hatt restriksjoner på. Avgjørelsen er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

