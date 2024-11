– Krigen vil være over raskere med Donald Trump som president

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er sikkert at krigen kommer til å være over raskere med politikken til laget som nå kommer til å styre Det hvite hus. Dette er deres tilnærming, og deres lovnader til deres borgere, sier Zelenskyj i et intervju med det ukrainske mediet Suspilne.

– Krigen kommer til å ende, men vi vet ikke den nøyaktige datoen, sier han.

Videre omtaler Zelenskyj samtalen med Trump etter at valgseieren ble klar, som konstruktiv.

– Jeg hørte ingenting som går imot oss, sier han.

Trump har kritisert amerikanske myndigheters enorme pengestøtte til Ukraina. Han har lovet å ende krigen på kort tid.

I januar vender Donald Trump tilbake til maktens korridorer i Det hvite hus. (Alex Brandon/AP)

Ukraina frykter at de blir tvunget til å gi opp landområder til Russland øst i landet for å få slutt på krigen.

I en uttalelse fredag gjentar Trump at krigen må stoppe.

– Vi kommer til å jobbe veldig hardt med Russland og Ukraina. Det må stoppe, sier Trump.

Les kommentar: Donald Trump er på god vei mot en politistat

Les portrettet med Nav-sjefen: – Ubehagelig å få den oppmerksomheten (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen