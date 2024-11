Valgseier for venstrekoalisjonen til Sri Lankas president

Koalisjonen NPP ligger an til å få minst 123 av de 225 seter i landets nasjonalforsamling.

Dissanayake er selverklært marxist og gikk seirende ut av presidentvalget i september, som var det første siden store demonstrasjoner og økonomisk krise i 2022. Han ble da landets første venstreorienterte president.

Krisen var den verste på Sri Lanka siden uavhengigheten fra Storbritannia i 1948 og førte til flere måneder med knapphet av mat, drivstoff og livsviktige medisiner.

Det påfølgende sinnet i befolkningen førte til at daværende president Gotabaya Rajapaksa rømte landet, før Ranil Wickremesinghe tok midlertidig over. Han satt i stillingen fram til nederlaget i september.

– Vi tror at dette er et avgjørende valg som vil bli et vendepunkt for Sri Lanka, sa Dissanayake da han stemte i valget.

Han leder partiet Folkets frigjøringsfront (JVP), som på 1970- og 80-tallet to væpnede opprør som kostet over 80.000 mennesker livet. Halvmilitære dødsskvadroner jaktet da på partiets medlemmer, og som student sto Dissanayake selv på dødslisten.

JVP har hatt liten politisk innflytelse siden og fikk under 4 prosent av stemmene i det siste valget på nasjonalforsamling, som var i 2020.

De siste årene har presidenten moderert noen av sine tidligere synspunkter, og han er i dag tilhenger av en åpen økonomi og sier ikke lenger nei til alle former for privatisering.