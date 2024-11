Kilde: Putin og Scholz har snakket sammen for første gang på to år

Det melder både internasjonale nyhetsbyråer og tyske medier.

I løpet av samtalen sa Scholz at han er klar for å snakke med Putin om mulige løsninger for å få en slutt på krigen i Ukraina, ifølge avisen Süddeutsche Zeitung. Regjeringskilden sier til AFP at telefonsamtalen mellom de to varte i en time.

Sist de to snakket sammen var i desember 2022, åtte måneder etter at Russland invaderte Ukraina.

I oktober sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock at Putin ikke var villig til å snakke med Scholz om å finne fredsløsninger i Ukraina, og kritiserte ham for å avslå tilbud om samtaler. Scholz har flere ganger den siste tiden sagt seg villig til å diskutere med Putin hvordan Ukraina-krigen kan ta slutt.

