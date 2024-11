Krigen i Sudan legger et stort flyktningpress på Egypt

I april i fjor brøt det ut krig mellom hæren og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF).

Konflikten har ifølge FN utløst verdens største flyktningkrise. Rundt 11 millioner sudanere er drevet på flukt. De fleste er internt fordrevne, men rundt 3,1 millioner av dem har søkt tilflukt utenfor landets grenser, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

546,746 sundanesiske flyktninger er offisielt registrert av UNCHR i Egypt, men det reelle tallet er langt høyere. Ferske anslag for UNCHR antyder at over 1,2 flyktninger fra Sudan har ankommet Egypt siden krigen brøt ut.

Det største vertslandet

Dermed er det nordafrikanske landet blitt det største vertslandet for sudanske flyktninger.

– I begynnelsen av konflikten ankom tusenvis av sudanere til Egypt daglig, før det stabiliserte seg til noen hundre per dag, opplyser Christine Bishay i UNHCR til nyhetsbyrået AFP.

Da krigen brøt ut i fjor vår frafalt egyptiske myndigheter visumkravene for sudanske kvinner, barn og menn over 50, men bare en måned senere ble visumkravene gjeninnført for alle sudanere. Det førte til at mange valgte å ta seg inn i landet på ulovlig vis.

Gjennom ørkenen

Den 27 år gamle kvinnen Raga Ahmed Abdel Rahman, var blant dem som krysset grensen til Egypt ulovlig i august. Hun hadde da betalt omtrent 500 000 sudanske pund (i underkant av 10.000 kroner) for å få reise i en pickup med 16 andre.

Det betydde en slitsom og farlig reise gjennom ørkenen, forteller Abdel Rahman.

– Vi var konstant redde for å bli stoppet av RSF-styrkene, legger hun til.

Les også: EUs «Clean Industry Deal»: – Resten av verden venter ikke på oss

Stort press på Egypt

I en fersk rapport, advarer UNHCR Egypt om at den humanitære krisen forårsaket av Sudans krig har lagt et enormt press på Egypts ressurser og infrastruktur.

Til tross for utfordringen har den humanitære responsplanen for Sudan bare fått inn rundt halvparten av de nødvendige midlene på 2,7 milliarder dollar.

UNHCR-representant Hanan Hamdan understreker at belastningen på Egypt er uholdbar. Hun mener det er nødvendig med umiddelbar og omfattende internasjonal bistand for å sikre beskyttelsen og velferden til de som er berørt av konflikten.

Hundretusener av andre som har flyktet fra Sudan har primært søkt tilflukt i naboland som Tsjad, Sør-Sudan og Libya. Land som fra før sliter med store utfordringer og fattigdom.

Les også: Krisa i Sudan: – Ikke sett i vår levetid (+)

Les også: FN: Sjokkerende mye seksuell vold i krigen i Sudan

---

Fakta om krigen i Sudan

Brøt ut 15. april 2023 mellom de to mektigste militærorganisasjonene i landet, regjeringsstyrkene (hæren) og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF).

Konflikten er i stor grad en personlig konflikt mellom hærens leder, general Abdel Fattah al-Burhan og leder for RSF, general Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemetti.

Tusenvis har blitt drept i krigen, som kommer på toppen av flere tiår med andre konflikter som har rammet befolkningen hardt, spesielt i Darfur-området vest i landet.

Drøyt 25 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitærhjelp.

Nærmere 8 millioner er drevet på flukt internt, mens over 3 millioner har flyktet ut av landet til naboland.

Kilder: NTB, UNHCR, FN-sambandet

---