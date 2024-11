Brasiliansk politi etterforsker eksplosjoner som terror

Politiet opplyser at bilbomber ble utløst med fjernkontroll da en mann forsøkte å ta seg inn i høyesterettsbygget i hovedstaden Brasilia, bare noen dager før et toppmøte i G20.

Brasils føderale politisjef Andrei Passos Rodrigues sier at angrepet kan ha vært et voldelig forsøk på å styrte demokratiet og rettsstaten.

Mannen ble funnet død etter to eksplosjoner onsdag kveld. Den første gikk av i en bil i nærheten, og den andre tok livet av mannen rett utenfor inngangsdøra til høyesterett.

– Mannen gikk mot høyesterett og forsøkte å komme seg inn, men mislyktes. Eksplosjonen skjedde ved inngangen, opplyste Brasilias viseguvernør Celina Leão.

– Vi anser det som et selvmord fordi det bare var ett offer, men etterforskningen vil vise om dette faktisk stemmer, la Leão til og uttrykte håp om at det kunne dreie seg om en «ensom ulv».

TV-kanalen GloboNews opplyser med politidokumenter som kilde at den døde mannen er 59 år gamle Francisco Wanderley Luiz, og at han var eier av bilen som eksploderte. Han stilte til valg for partiet til tidligere president Jair Bolsonaro ved et lokalvalg i 2020.

Høyesterett ligger ved plassen Praca dos Tres Poderes sammen med blant annet presidentpalasset og nasjonalforsamlingen. Høyesterett ble evakuert etter hendelsen. President Lula da Silva var ikke i presidentpalasset, men hadde forlatt bygningen bare noen minutter før.

Episoden vekker minner om da en folkemengde som støttet Bolsonaro, i januar i fjor stormet flere offentlige bygninger i Brasilia, blant dem høyesterett, etter valget som Lula vant og Bolsonaro tapte. De gjorde stor skade før de ble kastet ut.

På samme måte som Donald Trump prøvde Bolsonaro å skape tvil om legitimiteten ved valget og kalte høyesterett illegitim. Høyesterett har fratatt ham retten til å stille til valg fram til 2030, og politiet gransker hans eventuelle rolle i det angivelige kuppforsøket.

Kinas president Xi Jinping er blant statslederne som er ventet til et toppmøte i G20 i Rio de Janeiro neste uke.

Les kommentar: Trond Giske er på vei tilbake til Stortinget. Men til hvilken pris?

Barth Eide til Dagsavisen: – Trump liker ikke krig, det vet vi

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen