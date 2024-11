Oljetopp ber Trump godta Parisavtalen

– Måten å påvirke på, er ved å delta, sier administrerende direktør Darren Woods til Bloomberg.

Han er til stede på FNs klimatoppmøte i Aserbajdsjan, hvor han tirsdag uttalte seg om Parisavtalen. Også Wall Street Journal har et intervju med Woods der han ber Donald Trump akseptere avtalen som danner rammeverket rundt den internasjonale innsatsen for å bremse klimaendringene.

Trump har varslet at han vil trekke USA fra avtalen, slik han også gjorde forrige gang han var president. Woods mener på sin side at avtalen kan danne grunnlag for en tilnærming basert på «sunn fornuft», der behovene for energi og utslippskutt balanseres.

Også i 2017 forsøkte Exxon Mobil og andre oljegiganter å overtale Trump til å akseptere Parisavtalen – uten at dette førte fram.

Les også: Mener Trump er best for landet: – Drill, baby, drill (+)

Les også: – Håper Trump ikke tråkker seg inn i noe

Les også: Trump krever at Senatet ikke blander seg inn i hvem han utnevner

Les også: Ekspert: – Trumps seier gir Vladimir Putin en stor fordel