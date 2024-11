New Zealand: Hundretusener av overgrepsofre får unnskyldning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Statsminister Christopher Luxon kom med unnskyldningen tirsdag, på vegne av de mange regjeringene på rad som har lukket øynene for problematikken.

– Jeg er lei meg for at dere ikke ble trodd da dere kom for å rapportere om overgrepene deres, sa han i en tale i nasjonalforsamlingen.

– Noen av dere føler kanskje at mine ord betyr lite etter så lang tid og så mye smerte. Men jeg håper at denne unnskyldningen og anerkjennelsen vil gjøre byrden litt lettere for noen av dere, fortsatte statsministeren.

Omtrent 200.000 sårbare personer i New Zealand ble utsatt for overgrep i statlig omsorg over flere tiår, ifølge en offentlig gransking. Funnene beskrives som «utenkelig nasjonal katastrofe».

Granskningen slår fast at noen av overgrepene var preget av rasisme og rettet mot urfolket maori.

