Minst 15 drept i sammenstøt i fengsel i Ecuador

Hendelsen fant sted i Litoral-fengselet i Guayaquil, det største i landet. Myndighetene melder at situasjonen er under kontroll. Det ecuadorianske militæret ble kalt inn til stedet for å få has på opprøret.

Ifølge lokale medier var det flere helikoptre i området over fengselet. Utenfor hadde pårørende av innsatte samlet seg for å sjekke om det gikk greit med deres nære.

Det har de siste årene vært flere opprør i Litoral-fengselet. I 2021 ble nærmere 300 fanger drept i ecuadorianske fengsler, hvorav over 110 ble drept i et opprør i Litoral.

Dårlige sikkerhetsrutiner og overfylte fengsler, der medlemmer av rivaliserende narkotikabander soner side om side, fører ofte til voldelige sammenstøt.